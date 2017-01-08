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Buradasınız : » » 8 Ocak 2017 gündem özeti

8 Ocak 2017 gündem özeti

8 Ocak 2017 gündem özeti şöyle;

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8 Ocak 2017 gündem özeti

1- Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşü ve Şehitleri Anma programına katılacak.

EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkez ve köy muhtarları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği, Mardan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe, Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya, Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Girne Üniversitesi-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

4- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki devre arası kamp çalışmaları izleniyor.  

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