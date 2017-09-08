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Buradasınız : » » 8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

8 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın hizmete açılışına katılacak.

EKONOMİ

1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Sabuncubeli Tüneli Işık Göründü Törenine iştirak edecek.

- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Tallin'de Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

2- Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.

3- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları başlayacak.

 

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