8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın hizmete açılışına katılacak.
EKONOMİ
1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Sabuncubeli Tüneli Işık Göründü Törenine iştirak edecek.
- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Tallin'de Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.
2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.
2- Futbolda 2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.
3- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup müsabakaları başlayacak.