8 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışı yapılacak.

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.

3-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

6- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya ile deplasmanda oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçıyla ilgili karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- A Milli Takım, son çalışmasını Veritas Stadı'nda yapacak.

7- Formula 1 Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.