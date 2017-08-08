8 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek, Yenikent-Temelli Yolu temel atma törenine iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çorum ve Amasya'da Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, her iki ilde DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılacak.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi laboratuvar binası temel atma töreni, Bilecik TSO Vergi Ödül Töreni, Bozüyük TSO Hizmet Binası açılış töreni ve Bozüyük TSO Vergi Ödül Töreni'ne katılacak.

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Sanatçı Çolpan İlhan, vefatının 3. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde, kadınlar cirit atma finalinde Eda Tuğsuz piste çıkacak.

2- UEFA Süper Kupa maçında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Manchester United, Üsküp'te karşı karşıya gelecek.

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu fikstür çekimi Polat Renaissance Otel'de yapılacak.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi kura çekimleri Ankara'da gerçekleştirilecek.