77 bin 81 kişi FETÖ'den tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da bir otelde yapılan "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele" toplantısında konuştu.

Soylu'nun verdiği bilgilere göre, 2017 yılında FETÖ terör örgütüne karşı 20 bin 409 operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 20 bin 478'i tutuklandı.

Bu yıl içerisinde ise örgüte karşı 6 bin 742 operasyon düzenlendi, tutuklu sayısı ise 2 bin 706 oldu.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 11 Nisan 2018’e kadar 77 bin 81 kişi tutuklandı.

Soylu, 15 Temmuz hadisesinin kamuda yarattığı tahribatı kapatmak ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yeni mücadele dönemi içerisinde yeniden yapılandırmak durumunda olduklarını dile getirdi.

FETÖ'nün emniyet teşkilatında yaptığı tahribata da değinen Soylu, "Emniyet müdürü sayımız 20- 21 binler civarıdaydı. Bu yılbaşı itibarıyla 8-9 binler seviyesindedir. İçimize sızan bu hainler aslında kendi içlerinde darbe teşebbüsünü asla elden bırakmadılar. 15 Temmuz sonrasında ülkenin istihbaratının siber kapasitesini elemanları vasıtasıyla dışarı taşımaya çabaladılar. Deşifre edilene kadar bir gayretle ortaya koydular ve kendi yapılanmalarında sürekli formüller ortaya koymaya çalıştılar. Hala daha bir gayret içerisindeler. Bu yapıyı tamamen temizlediğimize kanaat getirmek açık söyleyeyim bize büyük bir zafiyet oluşturur" dedi.

"PKK yıllardır Avrupa'nın göbeğinden destek alıyor"

PKK'nın yıllardır Avrupa'dan destek aldığını değerlendiren Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye hiçbir ülkeye sorun teşkil etmiyor ama komşularımızın yaptıkları ve yapmadıkları bizim için önemli bir sorun oluşturuyor. Türkiye bugün bunu yönetebiliyor. Bunun maddi yükünü de karşılayabiliyor ama neticede bunun için ciddi bir bedel ödüyor. Para konusu hiçbir sorun değil ama şehitlerimiz var. Ülkemizin geleceğine bir taraftan da gençlerimize kast ediyorlar. İçeride mücadele ettiğimiz terör örgütleri var ama bütün bunlar dışarıdan besleniyor. Silah dışarıdan geliyor, para dışarıdan geliyor. PKK yıllardır Avrupa’nın göbeğinden destek alıyor. FETÖ’nün elebaşının nerede bulunduğu hepimizce malum. Çekirdek kadronun da oraya yerleştiği sır değil. Dolayısıyla Türkiye güvenlik sorunlarının neredeyse hemen hepsini maalesef dışarıdan alıyor."

Uyuşturucu ile mücadele

2016 yılında Afganistan'da 4 bin 800 ton Afyon üretildiğini söyleyen Soylu, bu rakamın 2017'de 9 bin tona yükseldiğini açıkladı ve Türkiye'de yakalanan uyuşturucu rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de 2016 yılında 5 bin 500 kilogram civarında eroin yakalandı. Bu rakam 2017 yılında ise 3-4 kat artarak 18 bin ton olarak gerçekleşti.

"Hakkari'deki bir bilgi anında Edirne'ye düşüyor"

Bu dönem izlenen politikayı çoklu güvenlik yönetimi olarak isimlendirebilecek bir yöntemi kullandıklarını söyleyen Soylu, beş temel adımdan oluşan bir strateji doğrultusunda bu yeni yaklaşımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle entegrasyon ve koordinasyon ağırlıklı çalıştık. Birimlerimizin teknolojik altyapımızın, bilişim sistemlerimizin, muharebe sistemlerimizin birbirini görebilmesini, birbiri ile bilgi paylaşabilmesini sağladık. Bu sayede suçun ve suçlunun değişik birimlerde kesintisiz takibini sağladık. Hep birlikte ortak operasyon yapma kabiliyetini geliştirdik. Hakkari’de bir yerde yol kontrol noktasında alınan bilgi, Edirne’de hemen jandarmamızın JEMUS’u, polisimizin POLNET’i sayesinde buradaki güvenlik birimimize anında düşüyor. Eğer bir arabanın ikiz plaka olduğu orada belli olmuşsa Niğde’de belli olmuşsa o diğer taraftan Artvin’den, Kars’tan görülebilme fırsatına sahip oluyor."

114 milli ve yerli yazılım

Soylu, teknoloji kullanımını personel ve kapasite arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu noktada Bakanlık olarak önemli bir seviye yakaladıklarını şöyle anlattı:

"Son 1 buçuk yılda bir tek kuruş harcamadan 114 yerli ve milli yazılımı tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zamanda jandarmamızın polisimizin valilerimizin rahatlıkla kullanabileceği daha kullanışlı daha kaliteli iletişim sistemini de bakanımız çalışanları bu ülkenin üniversitelerindeki evlatlarının katkılarıyla yaptılar. Bütün güvenlik testleri yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşti."

Kaynak: İHA, TRT Haber