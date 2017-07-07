7 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​​G20 liderlerinin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" temalı ikinci çalışma oturumuna katılacak.

- Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi, ​​İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi ayrı ayrı kabul edecek Erdoğan, resmi karşılama ve aile fotoğrafında yer alarak, klasik müzik konserine ve akşam yemeğine iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Topçular Kışlası mevkisinden devam edecek. (Kocaeli)

3- İçi̇şleri̇ Bakanı Süleyman Soylu, Vi̇layetler Evi̇'nde düzenlenecek, "Göç İdaresi̇ Genel Müdürlüğü İsti̇şare Toplantısı"na katılacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve Perre Antik Kenti'ni ziyaret edecek; İstanbul Medeniyet Üniversitesi mezuniyet törenine iştirak edecek.

5- TÜİK, 2017 yılı Dünya Nüfus Günü istatistiklerini açıklayacak.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Plajı'nda düzenlenecek 2017 Yılı Mavi Bayrak ödül töreni ve Batıpark'ta gerçekleştirilecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Meşalesi törenine iştirak edecek.

8- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantısına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katılacak.

9- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları Ankara'da başlayacak.

- Türkiye, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.