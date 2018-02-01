  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.734
    EURO 4.66
  • BIST 119044.38
    ALTIN 161.234
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 7 OHAL KHK'sı Meclis'ten geçti

7 OHAL KHK'sı Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen yedi OHAL Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
7 OHAL KHKsı Meclisten geçti

TBMM Genel Kurulunda 7 OHAL KHK'sı için elektronik olarak oylama yapıldı.

Buna göre 676 sayılı KHK oylamasında 245 milletvekili oy kullandı. 225 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret oyu kullandı.

678 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 236 kabul oyuna karşılık 30 ret oyu kullanıldı. 680 sayılı KHK oylamasında 266 milletvekili oy kullandı. 237 kabul oyuna karşılık 29 ret oyu kullanıldı.

681 sayılı KHK oylamasında 274 oy kullanıldı. 237 kabul oyuna karşılık 37 ret oyu kullanıldı. 684 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul oyuna karşılık 42 ret oyu kullanıldı.

685 sayılı KHK oylamasında 279 oy kullanıldı. 241 kabul oyu kullanıldı, 38 ret oyu kullanıldı. 687 sayılı KHK oylamasında 284 oy kullanıldı. 242 kabul, 42 ret oyu kullanıldı.

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi. 237 milletvekili oy kullandı. 217 kabul oyuna karşılık 20 ret oyu kullanıldı.  

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

Etiketler: tbmm, ohal khk, ohal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER