  • 07 MART 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.694
    EURO 3.914
  • BIST 91116.79
    ALTIN 145.443
Buradasınız : » » 7 Mart 2017 gündeminde neler var?

7 Mart 2017 gündeminde neler var?

7 Mart 2017 gündem özeti şöyle;

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
7 Mart 2017 gündeminde neler var?

1- Ürdün Başbakanı Mulki Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mulki ile görüşecek, konuk Başbakan Mulki'ye FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini gezdirecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"na katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, İzmir'de "Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na iştirak edecek.

4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesi'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesince Tandoğan Yerleşkesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak, SETA tarafından gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim, Güçlü Demokrasi" başlıklı "Bakana Sorun" etkinliğinde diplomat ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

6- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenecek "AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası" tanıtımına katılacak.

7- TBMM'den

- Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenleyecek.

8- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2016" bülteni ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupalı Türklerle bir araya gelecek, halka hitap edecek.

10- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

12- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

13- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Napoli-Real Madrid ve Arsenal-Bayern Münih maçları oynanacak.

14- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek.  

Etiketler: gündem, gündem özeti, 7 Mart 2017 gündem özeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER