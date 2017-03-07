7 Mart 2017 gündeminde neler var?

1- Ürdün Başbakanı Mulki Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mulki ile görüşecek, konuk Başbakan Mulki'ye FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini gezdirecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Mulki'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"na katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek, İzmir'de "Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na iştirak edecek.

4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesi'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesince Tandoğan Yerleşkesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak, SETA tarafından gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim, Güçlü Demokrasi" başlıklı "Bakana Sorun" etkinliğinde diplomat ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

6- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenecek "AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası" tanıtımına katılacak.

7- TBMM'den

- Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenleyecek.

8- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2016" bülteni ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupalı Türklerle bir araya gelecek, halka hitap edecek.

10- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

12- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

13- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Napoli-Real Madrid ve Arsenal-Bayern Münih maçları oynanacak.

14- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Banvit, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek.