  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 7 Eylül 2017 gündeminde neler var?

7 Eylül 2017 gündeminde neler var?

7 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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7 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek Eğitim Çalıştayının açılış konuşmasını yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Zabıta Teşkilatının 191'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası sebebiyle Zabıta Teşkilatı temsilcilerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde Sivas Tanıtım Etkinliği ile Sivas'a Değer Katanlar Ödül Törenine katılacak.

- Yılmaz, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşecek.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara İli Tarımsal Sulama Çalıştayına katılacak.

3- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

4- TÜİK, Nisan-Haziran 2017 dönemini kapsayan yılın 2. çeyreğine ilişkin "İş gücü maliyeti endeksi"ni yayımlayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde C ve D gruplarında beşinci ve son maçlar yapılacak.

- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Çekya-Hırvatistan, Macaristan-İspanya, Karadağ-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Rusya-Büyük Britanya, Belçika-Sırbistan, Letonya-Türkiye karşı karşıya gelecek.

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

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