'7 düvele karşı mücadele ettik ve yıkılmadık'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan halkoylamasının ardından İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Yedi düvele karşı mücadele ettik, haçlı zihniyeti bize saldırdı, fakat yıkılmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı, dün akşam Mart ve Kasım 2019'a işaret fişeği atıldığını söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"7 düvele karşı verilen bir mücadele oldu. Batıda haçlı zihniyeti bize saldırdı içeride uşakları saldırdı. Fakat yılmadık usanmadık milletçe dimdik durduk çünkü biz sadece mevlamızın huzurunda rüküda ve secdede eğiliriz başka hiçbir yerde asla./// Şimdi istikamet üzere bir gidiş var daha iyi olacak buna inanıyorum. Fakat kasım 2019'u unutmayın dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a .Rabiamızı unutmayacağız. Biz tek millet için evet dedik tek bayrak için evete dedik tek vatan için evet dedik tek devlet için evet dedik. Milletimiz de şüphe duymadığı için evet dedi."

Erdoğan, konuşmasında, "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek." ifadelerini de kullandı.