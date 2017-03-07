7 binden fazla personelin katıldığı operasyon üçüncü gününde

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 7 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen operasyon devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 16 komando taburu, 742 polis özel harekat personeli ve 558 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun sürdüğü belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesi Güldiken Eskiköy mezrası kırsalında 6 Mart saat 18.05'te teröristlerin bulunduğu tespit edilen bölgenin hava kuvvetlerince saat 22.20'de ateş altına alındığı ve saat 23.00'te Jandarma komando timinin bölgeye sevki üzerine çıkan çatışmada 4 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristlerin üzerinden kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 11 şarjör, 120 mühimmat, 7 el bombası, tabanca, 2 tabanca şarjörü, 10 tabanca mühimmatı, 3 sırt çantası, 2 takım kar elbisesi, 3 silah temizleme yağı, çok sayıda örgüsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

"Teröristlerden birinin 7 terör saldırısının faili olduğu değerlendiriliyor"

"Ön incelemede teröristlere ait cesetlerden birinin, 8'i, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 7'si 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2'si 'adam öldürme', '4'ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan, kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcı ve mayın patlaması olayının faili, terörist 'Erhan Siser' kod adlı Edip Yetut'a ait olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Operasyon hakkında

Operasyonda, 75 ev ve eklentilerindeki aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, birer tabanca, boş havan mühimmatı, hassas tartı, çadır ve oksijen tüpü, 4 uçaksavar mühimmatı boş kovanı, 2 el terazisi, 15 çift mekap ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 şemsiye, 27 kamuflajlı tişört, 350 kilogram amonyum nitrat, 18 terörist kıyafeti, 3 sırt çantası, 11 ısıtıcı ile muhtelif miktarda sıhhi gereç ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Teröristlerce yağmalanan ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 6 araç bulunmuştu.

Öte yandan, teröristlere ait 6 barınak ve 4 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmişti. Sığınaklarda bulunan yaşam ve giyim malzemeleri savcılığının talimatıyla yerinde imha edilmişti. Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 343 kilogram toz esrar, 452 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 795 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.