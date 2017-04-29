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Buradasınız : » » 689 KHK ile 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 KHK ile 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 KHK ile 18 vakıf, 14 dernek, 13 sağlık kuruluşu, 1 yerel gazete ve 1 dergi kapatıldı.

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689 KHK ile 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı. Bu kapsamda 1 yerel gazete ve 1 dergi de kapatıldı.

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasreddin Hoca Eğitim Kültür ve Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji Derneği'nin yeniden açılmasına izin verildi.

Etiketler: yerel gazete, Vakıf, sağlık kuruluşları, KHK ile kapatılan, dernek, 689 KHK
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