62 Suriyeli aşiret reisinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisince, Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki miting alanında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'na Destek" programına, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen Suriyeli 62 aşiret reisi ile çok sayıda sığınmacı katıldı.

Suriyeliler, burada ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atıp, TSK'nin Afrin'deki harekatına destek verdi.

"Türkiye, Suriye'yi kurtaracak", "Erdoğan, Suriye'nin yanında" sloganları atan Suriyeliler, terör örgütleri aleyhine yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkanı Rafi Ukla Raco, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşiret reisleriyle bir araya gelmelerindeki amacın Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek olduğunu söyledi.

"Opersayonların başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz"

Türk halkına Suriye'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Raco, şunları belirtti:

"TSK'nin ülkemizde başlattığı operasyonların başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Topraklarımızın teröristlerden arındırılmasını istiyoruz. Operasyonlardan sonra zamanla inşallah bu teröristlerin hepsinden kurtulacağız. Suriye halkı da bu harekatı destekliyor."

Diğer aşiret reisleri de birlik ve beraber vurgusu yaparak, harekata destek verdiklerini bildirdi.

Raco ve aşiret reisleri, konuşmaların ardından Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları açarak slogan attı.

Hatay'da harekata destek konvoyu

Antakya ilçesinde vatandaşlar, araçlarıyla Yüzbaşı Asım Caddesi'nde harekata destek konvoyu oluşturdu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan konvoydakiler, şehir turu attı.

Askerlerden kan bağışıyla harekata destek

Kırıkhan'da da ilçe jandarma komutanlığından askerler kan bağışında bulunarak harekata destekte bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Camisi yanına kurulan Türk Kızılayı çadırına gelen askerler, burada destek için kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA