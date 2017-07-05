60 yerel kanaldan "15 Temmuz" yayını yapılacak

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Bugünden başlamak üzere 10 gün boyunca ekranlarımızda '15 Temmuz'u unutma' etiketiyle yayın yapacağız. Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız. 60 yerel ve bölgesel kanalda '15 Temmuz'u unutmadık' logosu olacak." dedi.

Burhan, Çukurambar semtindeki bir restoranda düzenlenen "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" başlıklı basın toplantısında, darbe girişimi sürecinde yaşananları tekrar hatırlamak ve anlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

15 Temmuz akşamı bir grup cuntacının, milletin vergisiyle alınan tanklar ve uçaklarla halkı hedef aldığını anımsatan Sinan Burhan, "248 şehit verdik. 2 bin 196 gazimiz var. Bu darbe girişimi mağduru sadece şehit ve gazilerimiz değil, 80 milyon vatan evladıdır. Bu darbe milli iradeye, demokrasiye, ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmıştır." diye konuştu.

Kardeşi kardeşe kırdırma projesini devreye sokmaya çalışanların milletten unutulmaz bir yumruk yediğini söyleyen Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbe girişimi başarılı olsaydı, on binlerce faili meçhul cinayet olacaktı. Bazı bakanlarımız, gazetecilerimiz, sivil toplum örgütü liderlerimiz öldürülecekti. Cumhurbaşkanımız hapse atılacak ya da öldürülecekti. Bu hain girişimde bulunanlar, ülkemizin parçalanmasına neden olacaklardı. PKK ve DEAŞ sınırdan girerek ülkemizi işgal edeceklerdi. Milletimiz, feraset ve basireti ile bu kanlı girişimi durdurdu."

Sinan Burhan, "milli sanayi, milli üretim, kalkınan Türkiye" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç ve dış odaklar tarafından hedef haline getirildiğini söyledi.

Anne babaların "vatana hizmet etsin" diye yetiştirdiği genç beyinlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle bu millete ihanet ettiğini kaydeden Burhan, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde ekonominin de en az 50 yıl geriye gideceğini, Türkiye'nin ekonomik kazanımlarının heba olacağını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Konya'da Uluslararası Medya Şurası düzenlediklerini aktaran Sinan Burhan, haberi alır almaz dernek başkanı olarak tüm yerel televizyonculara hemen ortak yayına geçme çağrısında bulunduğunu ve vatandaşları darbeye karşı kent meydanlarına çağırdıklarını ifade etti.

15 Temmuz'u unutturmamak için bu yıl özel yayınlar yapacaklarını dile getiren Burhan, "Bugünden başlamak üzere 10 gün boyunca ekranlarımızda '15 Temmuz'u unutma' etiketiyle yayın yapacağız. Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız. 60 yerel ve bölgesel kanalda '15 Temmuz'u unutmadık' logosu olacak." bilgisini verdi.

Toplantıya, Anadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve yerel kanalların temsilcileri de katıldı. AA