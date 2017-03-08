  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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6 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır ve Bingöl kırsallarında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin, Diyarbakır ve Bingöl kırsallarında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınakları tespit ve imha etmek için başlatılan müşterek operasyonda 6 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamındaki arama tarama çalışmalarında, 6 kalaşnikof piyade tüfeği ile bunlara ait 11 şarjör, 120 fişek, 2 M-16 piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, kanas keskin nişancı tüfeği, av tüfeği, 3 tabanca ile buna ait 2 şarjör, 10 fişek, 7 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, 431 kilogram esrar, bombalı saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere gasbedilmiş ve sahte plakalı takılmış araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca teröristlerce döşenen 3 el yapımı patlayıcı ile bombalı saldırı gerçekleştirmek için hazırlanan araç, güvenlik güçlerince imha edildi.

Etiketler: Diyarbakır ve Bingöl kırsallarında terör örgütü PK
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