6 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya'ya hareket edecek.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun kapanış programına katılacak.

- Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Trafikte %100 Yaşam Projesi açılış programına katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret edecek.

- Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam edecek.

- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, dokuzuncu gününde İsviçre'de devam edecek.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansa yeniden katılarak başkanlık yapacak.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.​

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşecek.

- Çelik, Avrupa Parlamentosunun yıllık olağan Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirme yapacak.

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da, G20 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Avusturya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelecek.

- Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar yapılacak.