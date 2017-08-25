'6 ilimizde 2 bin 276 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabahki kararnamede 7 bin 500 bekçi daha ihdas edilmiş, toplam inşallah 20 bin bekçiyle Türkiye'nin her noktasında özellikle büyükşehirlerimizde bir verimli anlayışı gerçekleştireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Soylu, Dolmabahçe'de düzenlenen, "Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni"nde bakanlığın bir yandan terör, uyuşturucu ve trafik kazalarıyla mücadele ettiğini, diğer yandan da şehirlerin güvenliği ve asayişi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Motosikletli polis ve jandarma timlerinin şehirlerin huzur ve asayişinde çok önemli başarılara imza attığını belirten Soylu, "Bugün hizmete alacağımız 200 araçla, inşallah bu başarıları daha da ileriye taşıyacağımızı, 2017 yılı sonuna kadar 200 yeni motosikletin alımıyla ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sadece polisimizin değil, millileştirme projesiyle birlikte, bir taraftan insansız hava uçaklarımızla birlikte, teröristlerin ülkemizi sıkıntıya sokma anlayışına karşı da talimatlarınız, ortaya koymuş olduğunuz o öngörüyle birlikte, bu büyük mücadeleye katkı olduğunu huzurlarınızda ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

"Frene değil, kurallara güven"

Bakan Soylu, Türkiye'nin, polis araçlarının günlük benzin hakkının 1-2 litre olduğu, vatandaştan borç benzin alındığı, suçlunun peşine gidilemediği günlerden, teknolojinin son ürünü olan, motosikletleri ve en gelişmiş cihazları alıp kullanabildiği günlere geldiğini kaydetti.

Yaka kameralarıyla beraber trafikte vatandaşa güven hissettiren, teknolojiyi en üst noktada kullanabilen bir teşkilata sahip olduklarını ifade eden Soylu, "Ülkemize kazandırdığınız istikrar ve öz güven bana göre bu gelişim sürecinin en temel taşıdır. Onun için zatı devletlerinize ülkem ve milletim adına tekrar şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da prensiplerinizle ve desteğinizle vatandaşlarımızın güvenliği, huzur ve asayişinin temini noktasında ülkemizi dünya standartlarının üzerine taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, bu akşam itibariyle 10 günlük bayram tatilinin başladığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım geçen yılların iki katı güvenlik teşkilatımız, jandarmamız ve polisimiz de bayramda milletimizin rahat edebilmesi, bir yerden bir yere ulaşabilmesi ve güvenli bir şekilde gidebilmesinin temini için bayramda görev yapacak, milletimiz bayram yapacak, Allah nasip ederse biz de bayram boyunca tüm arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Yollarda, şehirlerde bizi görmek istedikleri her noktada polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve korucularımızla beraber milletimizin emrinde olacağız. Tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve sivil, toplum örgütlerimizle beraber bu bayramda bir kampanya başlattık, başlattığımız kampanya, 'frene değil, kurallara güven'. Hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde gidilen yollarda acı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastaneye trafik kazası münasebetiyle yaralanan hastalarımızı ziyarete gittiğimizde, dört aylık bir çocuğun arka koltukta emniyet kemeri bağlı olduğu için hayatta kaldığını ve emniyet kemeri vasıtasıyla bugün hayata tutunduğunu gördük. İnşallah kazalarımızın az olduğu, güvenliğimizin yüksek olduğu bir bayramı hep birlikte gerçekleştireceğiz."