6 ilde 18 iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 18 iş adamı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Aydın, Karaman, Yalova ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, aralarında eski Ege İhracatçılar Birliği Destek Şube Müdürü M.S. ile Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Z.A'nın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün iş adamları yapılanmasında yer aldıkları ve örgüte finans sağladıkları iddia edildi.

FETÖ/PDY'nin ihracatçılar birliklerine yerleştirdiği elemanları sayesinde örgüt yapılanmasında yer alan iş adamlarının işlerini kolaylaştırdıkları, reklam ve yurt dışı tanıtım gideri adı altında ihracat teşviki müracaatında bulunan firma sahibi örgüt mensuplarına da kaynak aktardıkları öne sürüldü.

Devlet teşviki alan örgüt mensubu iş adamlarının da 9 şirket üzerinden aldıkları kaynakla "kurban, burs, Afrika ülkelerine yardım" görünümüyle örgüte finans sağladıkları ileri sürüldü.

Zanlıların şirket ve şahsi hesapları ile taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konulduğu kaydedildi.