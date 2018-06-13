6 eski futbolcunun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına dair, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 19 sayfalık iddianamede, tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede, Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol'un tutuklu olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı bulunduğu belirtiliyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA