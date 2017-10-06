6 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
-Erdoğan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Maduro ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, konuk devlet başkanı onuruna yemek verecek.
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak.
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
5- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışı törenine iştirak edecek.
6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katılacak.
7- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
8- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
9- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.
10- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak.