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Buradasınız : » » 6 Ekim 2017 gündeminde neler var?

6 Ekim 2017 gündeminde neler var?

6 Ekim 2017 gündem özeti şöyle;

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6 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

-Erdoğan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Maduro ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, konuk devlet başkanı onuruna yemek verecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışı törenine iştirak edecek.

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katılacak.

7- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.

8- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

9- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.

10- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak. 

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