6 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Çayıralan Kültür ve Bal Festivali'ne katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 6. Geleneksel Ebiç Buğday ve Su Festivali'ne iştirak edecek.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Konya'da 23. Geleneksel Çiftepınar-Hadim Yazlık Yaylası Buluşması'na iştirak edecek.

5- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

9- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde Türk sporculardan, erkekler 3 bin metre engellide Tarık Langat Akdağ, erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar ve kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, elemelerde mücadele edecek.

10- Turkcell Süper Kupa maçında geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.