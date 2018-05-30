6 adet SİHA Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi

BAYKAR Makina'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosya medya hesabı Twitter'dan 6 adet SİHA'nın daha tamamlandığını duyurdu.

Kabul test uçuşlarını başarıyla tamamlayan SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığı'na sözleşme takviminden 7 ay erken teslim edildi.

Teknik Müdür Bayraktar, SİHA'ların vatan ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

6 adet Bayraktar SİHA, kabul test uçuşlarını başarıyla tamamlayarak Jandarma Genel Komutanlığımıza sözleşme takviminden 7 ay erken teslim edildi. Vatanımıza Milletimize hayırlı uğurlu olsun.pic.twitter.com/dHkBcpIWcR — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 30 Mayıs 2018

24 saat görev başında

Bayraktar TB2 İHA sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkat çekiyor.

Milli gurur SİHA'ların özellikleri

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Sahadaki başarı ihracata da yansıdı

TSK tarafından son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullanılan Bayraktar TB2, ilk ihracat başarısına da yakın zamanda imza atmıştı.

Katar'da 12-14 Mart'ta gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı duyurulmuştu.

Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek.

Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta ve teknolojik donanımda bir milli hava aracı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber