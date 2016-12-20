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500 Göçmen Sağlık Merkezi kurulacak

Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık Merkezi yapacağız. Buralarda birinci derecede Suriyeli doktorları, Suriyeli sağlık çalışanlarını istihdam edeceğiz." dedi.

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500 Göçmen Sağlık Merkezi kurulacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaptığı  açıklamada, Türkiye'deki sığınmacılara sağlık hizmeti vermek için Suriyeli doktorları belli bir ön değerlendirme ve eğitimden geçirdiklerini belirtti.

Suriyeli sağlık personelinin Suriyelilere sağlık hizmeti vermesi için eğitildiğini dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 600'e yakın doktor ve diğer personel var. Süreç içeresinde bunların sayısı da artabilir. Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık Merkezi yapacağız. Bunlar bizim aile sağlığı merkezlerimizin biraz daha farklı şekilleri. Buralarda birinci derecede Suriyeli doktorları, Suriyeli sağlık çalışanlarını istihdam edeceğiz ama yeterli olmadıkları noktada bizim kendi sağlık çalışanlarımızı da istihdam edeceğiz."

Akdağ, söz konusu sağlık merkezlerinin yer seçiminin yapılarak inşaatlarına 2017'de başlanmasının planlandığını aktardı.

"Batılı dünya destek verme konusunda yetersiz kalıyor"

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır iç savaş ve göç yaşandığını, Türkiye'nin de savaştan kaçan insanları misafir ettiğini hatırlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Dünyada gerek sağlık hizmetleri açısından gerekse günlük hayat ihtiyaçları açısından bu kadar göçmeni kendi ülkesinde misafir edip başarıyla hizmet veren başka bir örnek yok. Bunu bütün dünya teslim ediyor şimdi. Birleşmiş Milletler de bunu takdirle karşılıyor. Gelin görün ki işin üzücü tarafı şu, bunu takdir eden Batılı dünya bu hususta destek verme konusunda gerçekten çok yetersiz kalıyor. Ben Türkiye'yi örnek alarak dünyanın diğer zengin ülkelerinin de bu meseleye sahip çıkmalarının gerekliliğine inanıyorum."

Etiketler: 500 Göçmen Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ
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