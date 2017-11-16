'500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza evde bakım aylığı veriyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ı ziyaret etti.

Bakan Kaya, ilk olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Edremit ilçesinde biraraya geldi. Daha sonra Edremit ve İpekyolu Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı.

Hükümetleri döneminde devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını söyleyen Kaya, "Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz. Van ilimizde de yaklaşık 9 bin kişiye evde bakım aylığı kapsamında aylık 9 milyon lira destek veriyoruz."

Kaynak: TRT Haber