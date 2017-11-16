  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » '500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza evde bakım aylığı veriyoruz'

'500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza evde bakım aylığı veriyoruz'

Bakan Kaya, "Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli, yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz" dedi.

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500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza evde bakım aylığı veriyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ı ziyaret etti.

Bakan Kaya, ilk olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Edremit ilçesinde biraraya geldi. Daha sonra Edremit ve İpekyolu Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı.

Hükümetleri döneminde devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını söyleyen Kaya, "Eylül 2017 itibarıyla evde bakım uygulaması kapsamında yaklaşık 500 bin engelli ve yaşlı vatandaşımızın yakınına evde bakım aylığı veriyoruz. Van ilimizde de yaklaşık 9 bin kişiye evde bakım aylığı kapsamında aylık 9 milyon lira destek veriyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya, Van
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