5. Uluslararası Medya Eğitim Programı başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Programı" (UMEP), 70 ülkeden 162 medya çalışanın katılımıyla başladı.

TRT'nin, Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini dünyayla paylaşmak amacıyla Antalya'daki Adalya Elite Lara Otel'de düzenlediği "5. UMEP"in açılış törenine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ile çok sayıda medya kurumundan temsilci katıldı.

Televizyon ve radyo yayıncılığı, haber programları ve yeni medya alanlarında eğitimlerin, forumlar, söyleşiler ve belgesel gösterimlerinin gerçekleştirileceği programda, Türk cumhuriyetleri, Asya, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve Kafkaslar'dan gelen kamu ve özel medya çalışanları yer aldı.

TRT'nin tecrübeli uzman kadrosunun yanı sıra alanında uzman özel sektör çalışanları ve medya profesyonellerinin iştirak ettiği program, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, AA ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin mazlum halkların sesini dünya kamuoyuna duyuruyor

TRT Genel Müdür Yardımcısı Durdu, açılışta yaptığı konuşmada, programda ortak değerler etrafında oluşan yeni yayıncılık vizyonun temellerinin atılmasını diledi.

Daha yaşanabilir bir dünyanın nasıl şekilleneceğine dair ortak değerler üretmeyi, bu değerler etrafında yeni iletişim ağları ve yeni yayıncılık perspektifleri geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Durdu, "Türkiye son yıllarda insanlığın geleceği adına bölgesel ve küresel anlamında birçok faydalı girişime öncülük etmiştir, etmeye devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin mazlum halkların sesini dünya kamuoyuna duyurduğunu, kaderine terk edilen mazlumlara dost elini uzattığını aktaran Durdu, TRT'nin de bu süreçte sınırları aşarak yayıncılık teknolojisine yeni bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

TRT'nin son yıllarda dünyanın en iyi kamu yayıncılarından biri olmasını sağlayacak başarılı adımlar attığını vurgulayan Durdu, eğitim programının teması olan etkili içeriğin, yayıncılığın geleceğini belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

Yeni teknolojilerle okuyucunun haberin ve izleyicinin de ekranın nesnesi olmaktan çıkarak sürecin güçlü bir aktörü konumuna eriştiğine değinen Durdu, yayıncılıktaki bu yeni etkileşim avantajlarının yanında dezavantajları da içinde barındırdığını söyledi.

Durdu, yeni medya teknolojilerinin dijital, bağımsız medya olarak görülebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek ki içinden geçmekte olduğumuz bu değişim ve dönüşüm, şu an itibarıyla dünyamızın geleceği adına umut verici bir hüviyete henüz kavuşamadı. Dünyamız kritik bir dönemden geçiyor. Savaş mağduru çocuk cesetlerinin sadece sahile değil, vicdanımıza da vurduğu zor bir süreçten geçiyoruz. İnsani ve ahlaki anlamda sınandığımız, ekranlarımızın insanlık vicdanında yargılandığı değerler savaşının tam ortasındayız. Medya yıkıcı gerçekleri örtbas eden bir propaganda aracı mıdır, güçlünün haksızlığına zemin hazırlayan bir meşruiyet kaynağı mıdır? Evet insanlıkla birlikte medya da etik açıdan kendi sınavını veriyor. Bugün her medya çalışanı, tarafını seçmek zorundadır."

"Tecrübe paylaşımı çok önemli"

"Dünyanın kaderini beş ülkenin eline teslim eden bir düzenin safında mı yer alacağız? Mülteci çocukların sahipsiz ve belirsiz bir geleceğe mahkum edilmesine göz mü yumacağız? Yoksa insanı ve vicdanı merkeze alan bir dünyanın mücadelesini mi vereceğiz?" diyen Durdu, her medya mensubunun aynı zamanda ülkesinin kültür elçisi olduğunu ifade etti.

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Planlama Müdürü Ekrem Özdemir de 70 ülkeden katılımcıyla başlayan programın bu yılki temasını "Etkili İçerik Üretimi" olarak belirlediklerini, herkesin tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.

Katılımcıların tecrübelerini önemsediklerini aktaran Özdemir, "Katılımcılarımızdan kendi ülkelerinden örnekler getirmesini istedik. Dünya, seyirci kalamayacağız şekilde acı çekiyor. Bundan medyanın da rolü çok büyük. Herkes her konuda herkese karşı sorumludur. Bu manzaradan hepimiz sorumluyuz ve elimizi taşın altına koymak zorundayız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel sunumu yapıldı.

Program, 12 Aralık'ta sona erecek.