5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki operasyonda terör saldırılarında kullanılması planlanan bomba yüklü araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri aracı imha etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol aramasında güvenlik güçlerince tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."