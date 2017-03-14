'5 terörist daha teslim oldu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bugün sabah KCK/PKK'dan kaçan 5 kişi daha teslim oldu. Merak etmeyin daha yeni başladık. Bu terör örgütlerine neler yapacağız, göreceksiniz. Biriyle mücadele etmiyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Hangi hainlikler olduğunu biliyoruz. Dernekler vasıtasıyla bunlara nasıl para aktarıldığını biliyoruz. Hepsinin hakkından geliyoruz. Çok net kararlıyız." dedi.

Soylu, "Orada bugün mücadele eden evlatlarımıza dua edin yeter. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, korucumuza... Şu anda Güneydoğu'nun, Doğu'nun bütün dağlarında onlar duruyorlar. Bilmenizi isterim, adım adım, fellik fellik her yeri arıyorlar. Geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getiren bizim evlatlarımız. Onlar kovalıyorlar, ötekiler sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi." dedi.

Bakan Soylu, Çarşamba ilçesinde belediye önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin özgür, hür ve dünyanın 10 büyük devletinden biri olması için mücadele verdiklerini dile getiren Soylu, yıllardan sonra Türkiye'nin adeta uçuşa geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını istemeyenlerin Gezi olaylarını başlattığını belirten Soylu, son 3-4 yıldır ülkenin önüne set çekmek için Gezi olaylarıyla birçok şeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Terörle mücadele

Türkiye'nin PKK ile mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Orada bugün mücadele eden evlatlarımıza dua edin yeter. Jandarmamıza, askerimize, polisimize, korucumuza... Şu anda Güneydoğu'nun, Doğu'nun bütün dağlarında onlar duruyorlar. Bilmenizi isterim, adım adım, fellik fellik her yeri arıyorlar. Geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getiren bizim evlatlarımız. Onlar kovalıyorlar, ötekiler sıçan gibi kaçıyorlar sıçan gibi. Daha yeni başladık. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Başbakanımızın direktifleri var. Bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız bütün herkes büyük gayret içerisinde. Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, talimatı nettir. 'PKK'yı sileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.