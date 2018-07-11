5 ilde İstanbul merkezli Adnan Oktar örgütüne operasyon

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Adnan Oktar örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

235 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber