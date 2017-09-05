5 Eylül gündeminde neler var?

- Başbakan Binali Yıldırım, Yargıtay konferans salonunda düzenlenecek yeni adli yıl açılış töreni ile Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek kokteyle katılacak.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay konferans salonunda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.
EKONOMİ
1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılacak.
2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.
- Şampiyonanın altıncı gününde A, B, C ve D gruplarında dördüncü maçlar yapılacak.
- D Grubu'nda yer alan Türkiye, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak.
2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 8. hafta müsabakaları oynanacak.
- I Grubu'nda yer alan Türkiye, Yeni Eskişehir Stadı'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.