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Buradasınız : » » 5 Eylül gündeminde neler var?

5 Eylül gündeminde neler var?

5 Eylül 2017 gündem özeti şu şekilde;

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5 Eylül gündeminde neler var?

- Başbakan Binali Yıldırım, Yargıtay konferans salonunda düzenlenecek yeni adli yıl açılış töreni ile Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de verilecek kokteyle katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay konferans salonunda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılacak.

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde A, B, C ve D gruplarında dördüncü maçlar yapılacak.

- D Grubu'nda yer alan Türkiye, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak.

2- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 8. hafta müsabakaları oynanacak.

- I Grubu'nda yer alan Türkiye, Yeni Eskişehir Stadı'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Etiketler: gündemde neler var, 5 eylül gündemi
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