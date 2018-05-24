Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Konya'da yapımına başlanan ve tamamlanan projelerin toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, Konya'ya yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çiftçilerin tüm derdini DSİ ve OGM'nin çözdüğünü belirten Eroğlu, "Artık çiftçinin gideceği tek yer orası. Sulama birliklerinde çalışan işçiler, sayman ve müdürler de olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Onları mağdur etmeyeceğiz. Hükümetimiz, Konya'ya 47 milyar liralık yatırım yaptı. Konya'ya en çok yatırım yapan bakanlık ise 7 milyar 200 milyon lira ile bizim bakanlığımızdır. İnşallah devam eden projeler de açıldığında 8 milyar liraya ulaşmış olacağız." dedi.

"Sulamada şaha kalkacağız"

Eroğlu, Mavi Tünel'in arıtma tesisleriyle İstanbul ve Ankara'dan sonra yapılan en büyük içme suyu projesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de en çok baraj ve göleti, 18 baraj ve 28 göletle Konya'da yaptıklarını aktaran Eroğlu, "Daha devam ediyor; inşallah 11 baraj ve 6 gölet daha yapılacak. Sulamada şaha kalkacağız. Şimdi modern sulamaya dönüyoruz. Sırf sulamadan dolayı çiftçimizin cebine yılda 503 milyon lira ilave para giriyor. Bu da zenginlik demek." ifadelerini kullandı.

'5 bin köye 5 bin gelir getirici orman' seferberliği

Ayrıca 138 derenin ıslah edildiğini, 101 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, 6 şehir ormanı, 36 mesire yeri ve 10 bal ormanı oluşturulduğunu dile getiren Eroğlu, "Şimdi yeni bir seferberlik başlattık. 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Dikmesi de yeri de masrafları da bizden. Geliri de 49 yıllığına vatandaşa ait olacak. Tabii bunu adil olması için kura usulüyle belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Eroğlu ve diğer protokol üyeleri, platforma kurulan butona basarak Konya'da 134 milyon lira bedelle DSİ tarafından inşa edilecek Bozkır Harmanpınarı, Selçuklu Tepekent, Bozkır Dereiçi Barajı ve Sulama Tesisleri, Meram Yeşildere, Taşkent Afşar Göleti ve Sulamaları, iki adet taşkın koruma tesisi ile OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak bir tesisin temelini attı.

Ayrıca, iki adet taşkın koruma tesisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi de hizmete açıldı.

Bakan Eroğlu, 15 aileye de orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikalarını verdi.

Törenin ardından Eroğlu, meydanda kurulan sofrada vatandaşlarla sahur yaptı.

Kaynak: AA