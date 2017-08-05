5 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına ve Malatya'daki toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Develi Devlet Hastanesi temel atma törenine katılacak.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani'nin yemin töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere İran'a gidecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muş ve Erzincan'da valiliği, belediyeyi, AK Parti il başkanlıklarını, 3. Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenlerine katılacak.

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Develi Devlet Hastanesinin temel atma törenine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler’in başkenti Manila’da 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Vietnam, Laos, Tayland ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelecek.

2 - Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- 18. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, kültür sanatta "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Haldun Dormen ve Gülriz Sururi'ye verilecek.

2- D&R ana sponsorluğunda BÜMED ve KENT FM iş birliğiyle hazırlanan "Retro Day" kapsamında Seyyal Taner, Nazan Şoray, Nil Burak imza gününde hayranlarıyla buluşacak.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, Londra'da devam ediyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Kıvılcım Kaya Salman (kadınlar çekiç atma), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (erkekler 100 metre yarı final) ve Yasemin Can (kadınlar 10 bin metre finali) piste çıkacak.

- Şampiyonanın merakla beklenen erkekler 100 metre finali koşulacak.

2- Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay ile takım kaptanları Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısında bir araya gelecek.

3- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.