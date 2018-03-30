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Buradasınız : » » 4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam yapılacak

4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz."

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4Bye geçişte ücretlere yüzde 10 zam yapılacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Le Meridien İstanbul Hotel'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Sarıeroğlu, işçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Taşeron konusunun bu hafta "son viraja girdiği"nin" altını çizen Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: zam, 4c, 4b
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