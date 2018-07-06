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48 ilde 271 askere yönelik FETÖ operasyonu

48 ilde İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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48 ilde 271 askere yönelik FETÖ operasyonu

FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 41 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yönettiği operasyonda, 271 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şüphelilere ait adreslerde hakimlik kararı ile arama yaptı.  

Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konuldu.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki dört ayrı ankesörlü telefon üzerinden terör örgütünün gizli sorumlularıyla irtibat kurdukları belirlenen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: İstanbul, fetö
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