'460 bin 167 kişi KOSGEB kredisi için hak kazandı'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin, "23 Şubat'a kadar yapılan başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelerde kendilerine kredi almaya hak kazandıkları bildirilen 460 bin 167 kişiden 380 bin 589'u bankalarla görüşmüş." dedi.

Bakan Özlü, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmeleri sırasında MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun KOSGEB 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, ilişkin sorusunu yanıtladı.

Özlü, "23 Şubat'a kadar yapılan başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelerde kendilerine kredi almaya hak kazandıkları bildirilen 460 bin 167 kişiden 380 bin 589'u bankalarla görüşmüş bugüne kadar. Bunlardan 65 bini 'Kredi alabilirsiniz' diye ön onay almış bankadan. Yine bunlardan il müdürlüklerimiz tarafından da 8 bin 133 kişiye onay verilmiş dolayısıyla işlemler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kendilerine kredi sürecinde bazı sıkıntıların ifade edildiğini belirten Özlü, bankayla sorun yaşayan vatandaşlara KOSGEB il müdürlüklerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.