  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 3.941
  • BIST 89484.9
    ALTIN 145.26
Buradasınız : » » '460 bin 167 kişi KOSGEB kredisi için hak kazandı'

'460 bin 167 kişi KOSGEB kredisi için hak kazandı'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü KOSGEB desteği ile 23 Şubat'a kadar yapılan başvuru sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
460 bin 167 kişi KOSGEB kredisi için hak kazandı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin, "23 Şubat'a kadar yapılan başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelerde kendilerine kredi almaya hak kazandıkları bildirilen 460 bin 167 kişiden 380 bin 589'u bankalarla görüşmüş." dedi.

Bakan Özlü, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmeleri sırasında MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun KOSGEB 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, ilişkin sorusunu yanıtladı.

Özlü, "23 Şubat'a kadar yapılan başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelerde kendilerine kredi almaya hak kazandıkları bildirilen 460 bin 167 kişiden 380 bin 589'u bankalarla görüşmüş bugüne kadar. Bunlardan 65 bini 'Kredi alabilirsiniz' diye ön onay almış bankadan. Yine bunlardan il müdürlüklerimiz tarafından da 8 bin 133 kişiye onay verilmiş dolayısıyla işlemler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kendilerine kredi sürecinde bazı sıkıntıların ifade edildiğini belirten Özlü, bankayla sorun yaşayan vatandaşlara KOSGEB il müdürlüklerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Etiketler: ve teknoloji bakanı, sanayi, KOSGEB kredi desteği, Faruk Özlü, bilim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER