44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 253 hedef havadan ve karadan vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada topçu ve ateş destek vasıtalarıyla ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefi baskı altına alındı.

Brazgah ve Kabbasin bölgesi özel kuvvet grupları tarafından kontrol altına alınırken, Türk savaş uçakları 66 DEAŞ hedefini vurdu.

Barınma amaçlı kullanılan 62 bina, 1 karargah binası, 1 tünel ve 1 silahlı araç imha edildi.

El bab bölgesinde koalisyon güçleri tarafından düzenlenen 3 hava harekatı sonucunda da 2 havan 2 tünel girişi 1 bombalı araç imha edildi.

Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatlarında da 6 hedef imha edildi. Harekatlar sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünkü çatışmalarda Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve Uzman Onbaşı Umut Aytekin asker şehit olmuş, 15 asker hafif yaralanmıştı.

El-Bab'ın tam olarak kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Şehitler için sabah saatlerinde Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından askeri uçakla şehitler memleketlerine uğurlandı.