43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi. AA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi. AA