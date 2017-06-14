Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 14 yılda su ile alakalı 6 bin 447 tesisi Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, "Bunlardan 423'ü büyük baraj, 491'i ise HES'tir." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği için yatırım yapmaya hızla devam ettiklerini vurgulayarak, orman, su ve meteoroloji alanlarında büyük yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Eroğlu, su ile alakalı 6 bin 447 tesisi Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade ederek, bunlardan 423'ünün büyük baraj ve 491'inin ise HES olduğuna dikkati çekti.

Barajların elektrik enerji üretimi konusunda ülkeye çok büyük katkısı olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Artvin'deki Deriner Barajı, 249 metre ile Türkiye'nin birinci, dünyanın ise en yüksek altıncı barajı özelliğine sahip. Karaman'daki Ermenek Barajı 218 metre ile Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek sekizinci barajı. Aydın'daki Çine Adnan Menderes Barajı ise kendi sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın ise beşinci büyük barajıdır. Biz bu yatırımlarımızla gurur duyuyoruz."

Eroğlu, Bakanlık olarak uyguladıkları önemli projelerden birinin de 2019 sonuna kadar bin 71 gölet ve sulama tesisi daha inşa edilmesi hedefi koydukları proje olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"14 yıl önce başlattığımız sulama hamlesi ile sulanabilir arazilerimizin yüzde 75,6'sını yani 64,3 milyon dekarını sulamaya açtık. Milletimizin özlem duyduğu hizmetleri tek tek faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 81 ilimizde hizmete aldığımız tesislerle susuz şehir bırakmadık. İllerimizde yaşayan 42 milyon kişiye ilave içme ve kullanma suyu temin ettik."

Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesi konusuna büyük önem verdiklerine işaret eden Eroğlu, bu doğrultuda çevre dostu HES'lerle enerji üretimi yapıldığını söyledi.

Bakan Eroğlu, 14 yıl önce yıllık hidroelektrik üretiminin 26 milyar kilovatsaat olduğunu belirterek, bu rakamı gelinen noktada 94 milyar kilovatsaate çıkarttıklarını dile getirdi.

Bölgesel projelerle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Eroğlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Konya Ovası Kalkınma Projeleri ile Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara Gelişim Proje çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Ağaçlandırma çalışmaları

Ağaçlandırma çalışmalarında da her yıl yeni rekorlara imza attıklarını anlatan Eroğlu, son 14 yılda 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Eroğlu, 145 şehir, 329 bal ormanı kurduklarını belirterek, milli park sayısını 42'ye, tabiat parkı sayısını ise 213'e çıkarttıklarını söyledi.

Her alanda olduğu gibi kendi hizmet alanlarında da teknolojiyi yakalamak durumunda olduklarına dikkati çeken Eroğlu, "Ülke genelinde gözlem istasyon sayısını son 14 yılda 54 kat artırarak 31'den bin 674'e çıkardık. Bakanlık olarak son 14 yılda ülke genelinde 145 milyar liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz çünkü halkımız hizmetin en iyisine layık." diye konuştu.