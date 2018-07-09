Son 1 haftada yurt içinde aralarında yeşil kategoride aranan Serkan Tan'ın da olduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.
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40 terörist etkisiz hale getirildi
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