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40 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde aralarında yeşil kategoride aranan Serkan Tan'ın da olduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

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40 terörist etkisiz hale getirildi

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Etiketler: terörist, son dakika, serkan tan
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