40 gün yürüyerek Türkiye'ye sığındılar

Irak'ın Telafer bölgesinden, Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle kaçarak Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Türkmenlere yardımlar yapılıyor.

Hatay Valisi Erdal Ata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Telafer'den kaçanların çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden Hatay'a ulaştığını belirtti.

Bölge halkının baskı ve tehditle korkutulduğunu anlatan Ata, "Bu insanlar da çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden buraya kadar ulaşıyorlar. Bunları maalesef biz alamıyoruz. Sınırda yakalananlara insani her türlü yardımlar yapılıyor, hasta olanların tedavilerini yaptırıp ondan sonra tekrar sınırdan deport ediyoruz. Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." diye konuştu.Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı da Irak'ta meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmalardan dolayı evlerini terk eden yüzlerce kişinin Suriye'ye, oradan da Türkiye'ye geldiğini, bu kişilere ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Hatay Yardımlaşma Derneği de yardımlar yapıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otogar yanındaki Hatay Yardımlaşma Derneğine (HAYAD) başvuran büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşan Türkmenlere, sıcak çorba ikramında bulunuluyor ve temiz kıyafet veriliyor.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, son iki haftadır günde ortalama 200-300 civarında kişinin üstleri çamur içerisinde derneğe geldiğini söyledi.

Gelenlere çorba ikramında bulunup banyo yaptırdıklarını ve yeni kıyafet verdiklerini belirten Vardı, "Bunlar, kendilerinin ifadesine göre, Telafer'den geliyorlar. Orada Haşdi Şabi'nin zulmünden kaçıyorlar. İfadelerine göre, 'kızları kaçırıp götürüyorlar, canımızı kurtarmak için kaçıyoruz' diyorlar. Yaklaşık bir ay, 40 gün yürüyerek Suriye'ye geçiyorlar, oradan da Türkiye'ye geliyorlar. Nereden, nasıl girdiklerini bilmiyoruz ama biz elimizden geldiğince onlara sahip çıkıyoruz. Telafer'de Haşdi Şabi zulmünü görenler, namusları ve canları için kendi öz vatanlarına doğru gelmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Vardı, mazlumun dinini, mezhebini, ırkını sormadan ellerinden geldiğince yardım ettiklerini, dernekte bir süre bekleyen Türkmenlerin daha sonra Türkiye'nin farklı illerinde bulunan akrabalarının yanı gittiğini söyledi.

Türkiye'ye eşi ve iki çocuğu ile sığınan Selva İdris, yaklaşık üç ay önce Telafer'den çıktığını ve Suriye'ye ulaştığını kaydetti.

Zaman zaman araçlar ile çoğu zaman da yürüyerek Suriye'ye geldiklerini belirten İdris, "Haşdi Şabi'den kaçtık. Muhammed daha 9 aylık, diğer oğlum Ali de 5 yaşında. Türkiye'ye sığındık, burada Ankara'ya gideceğiz, orada akrabalarımız var." dedi.