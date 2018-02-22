  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 4 teröristin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

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4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde yapılan terörle mücadele operasyonlarına yönelik açıklama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Bitlis/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 11 tüp, 137 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Mardin/Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında beş Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Şırnak/Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki Kalaşnikof piyade tüfeği ve 12 el bombası ele geçirilmiştir.

Hakkâri/Merkez kırsal kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir"

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, genelkurmay
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