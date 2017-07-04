4 Temmuz 2017 gündem özetinde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Arasta Park mevkisinden devam edecek.

3- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantıları, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuk olacağı ilk programla başlayacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'da "Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi" açılış toplantısına katılacak.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'da Dünya Kooperatifler Günü etkinliğine katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 7. gününde İsviçre'de devam edecek.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

2- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 49. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.

- Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.