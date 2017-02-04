4 Şubat 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı'da inşa edilen Şehit Fethi Sekin Parkı'nın açılışını yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korucular ile kahvaltı yapacak, Patnos Hükümet Konağının açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak; Valiliği, Niğde Belediyesine, Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurduna ve Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

- Kılıç, şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edecek.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Üretim Sahasında inceleme yapacak, Orman Emvali Deposu'nu ziyaret edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Genişletilmiş Danışma Meclisi ve Sakarya 67. İl Danışma Meclisi toplantılarına iştirak edecek.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, sivil toplum kuruluşları ve işadamları bir araya gelecek, Harran Üniversitesi toplu açılış programına iştirak edecek, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Tuzlaspor-Sivasspor, Gençlerbirliği-Kayserispor, Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçları yapılacak.

2- Hentbol Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Ardeşen Gençlik, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Best Balıkesir, Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park maçları oynanacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, MBK Doğuş Hastanesi-BOTAŞ, Tosyalı Toyo Osmaniye-Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray-Girne Üniversitesi, Adana ASKİ -Beşiktaş ve Bellona AGÜ-Mersin Büyükşehir belediyespor maçlarına sahne olacak.

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe, İdmanocağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor, Seramiksan-Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor-Halkbank karşılaşmaları yapılacak.

6- Voleybol Efeler Ligi 14. haftasında İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango'yu konuk edecek.

7- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bucaspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

8- Spor Toto 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Halide Edip Adıvarspor-Yeşil Bursa maçı yapılacak.

9- Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Burkina Faso ile Gana karşılaşacak. AA