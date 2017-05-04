4 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'na iştirak edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

4- Kazakistan’da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleşen Suriye konulu görüşmeler devam edecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.

8- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Celta Vigo ile Manchester United karşı karşıya gelecek.