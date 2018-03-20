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Buradasınız : » » 4 ilde Mardin merkezli terör operasyonu

4 ilde Mardin merkezli terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski DBP Mardin eş başkanı Ömer Öcalan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

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4 ilde Mardin merkezli terör operasyonu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mardin, İstanbul, Adana ve Muğla'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı olan ve aralarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin eş başkanı Ömer Öcalan'ın da olduğu 21 kişiden 18'i gözaltına alındı. 

Firari 3 kişi aranıyor.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, PKK, operasyon, Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan
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