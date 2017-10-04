4 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'da
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ruhani tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.
- Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ofisinde bir araya gelecek.
(Tahran)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş sözlü soruları yanıtlayacak.
(TBMM/14.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/17.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı ile görüştükten sonra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.
(Johannesburg)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne ve Tokat Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Rektörlüğü, Valiliği, Belediyeyi, Tokat Devlet Hastanesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.
(Tokat/10.00-18.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, belediyenin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisinin açılış törenine katılacak, partisinin il teşkilatına ziyarette bulunacak.
(Manisa/15.00/16.00/17.15)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.
(Bartın/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
3- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1.892 konutun Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimine katılacak.
(İstanbul/10.00 )
4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül sonu itibarıyla üretici-market fiyatlarındaki değişim konusunda basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Mulhouse)
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
4 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor.
(Barselona/Madrid)
6- ABD’nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırının yansımaları izleniyor.
(Las Vegas)
KÜLTÜR SANAT
1- Hindistanlı oyuncu Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı "Secret Superstar" filminin basın toplantısı, Khan'ın da katılımıyla Fairmont Quasar Otel'de yapılacak.
(İstanbul/15.00)
2- İsmail Güneş'in yazıp yönettiği "Kervan 1915" filminin galası Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara'da karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Khimik ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Tartu maçları oynanacak.
(İstanbul/17.00/19.00)
3- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.30)
4- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak.
5- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.