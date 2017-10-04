  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 4 Ekim 2017 gündeminde neler var?

4 Ekim 2017 gündeminde neler var?

4 Ekim 2017 gündem özeti şöyle;

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4 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ruhani ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ruhani tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

- Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ofisinde bir araya gelecek.

(Tahran)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş sözlü soruları yanıtlayacak.

(TBMM/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı ile görüştükten sonra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Johannesburg)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne ve Tokat Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Rektörlüğü, Valiliği, Belediyeyi, Tokat Devlet Hastanesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Tokat/10.00-18.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, belediyenin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisinin açılış törenine katılacak, partisinin il teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Manisa/15.00/16.00/17.15)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bartın/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

3- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1.892 konutun Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimine katılacak.

(İstanbul/10.00 )

4- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül sonu itibarıyla üretici-market fiyatlarındaki değişim konusunda basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'nın Mulhouse şehrinde meydana gelen ve 3 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Mulhouse)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona/Madrid)

6- ABD’nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırının yansımaları izleniyor.

(Las Vegas)

KÜLTÜR SANAT

1- Hindistanlı oyuncu Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı "Secret Superstar" filminin basın toplantısı, Khan'ın da katılımıyla Fairmont Quasar Otel'de yapılacak.

(İstanbul/15.00)

2- İsmail Güneş'in yazıp yönettiği "Kervan 1915" filminin galası Grand Pera'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara'da karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Khimik ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Tartu maçları oynanacak.

(İstanbul/17.00/19.00)

3- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak.

5- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak. 

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