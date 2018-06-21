4 bin MPT-76 daha Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi

MKEK’in Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76’nın bu yılki son teslimatı olan 4 bin adedinin Kara Kuvvetleri’ne teslimatı için MKEK Silah Fabrikası’nda tören düzenlendi.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, törende yaptığı konuşmada, MKEK'in sıradan, hemen geçiştirilecek bir kurum olmadığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Ben 31 yıldır bu kurumda çalıştım. MKEK'e ve büyüklüğüne inandım. MKEK'i dünyadaki örnekleriyle kıyas edebilirsiniz. Savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler var. Bu hepimizin gururu. Yeni bir tank üretilecek, ATAK helikopteri var. Diğer unsurlar, İHA'lar var

Bunların hepsi silah ve mühimmatla etkili oluyor. Bu silah ve mühimmatları yapan da MKEK'tir. MKEK'i zor günlerde görürsünüz ve asıl önemini o zaman anlarsınız. Bu ülke MKEK'in önemini 1974'de Kıbrıs Barış Harekatında gördü. Bir de şimdi görüyor."

20 bin milli piyade tüfeğinin teslimatı yapıldı

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu da bugün Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırladıkları 20 bin milli piyade tüfeği siparişinin son 4 bininin teslimatını yaptıklarını aktardı.

MKEK işçilerinin el emeği göz nuru olan silahların dün Afrin'de, bugün de Münbiç'te görev yaptığını anlatan Ocakçıoğlu, şöyle dedi:

"Silah fabrikası, üzerine düşen görevi layıkıyla yapmış durumda. Silahları zamanında teslim etmek ve en güzel şekilde yapmak bizim görevimizdir. Bundan sonra askerimizin elinde bulunan G-3'lerin yerine MPT-76 ve MPT-55 silahlarımız geçecek. Bunun için ilk etapta 200 bin sipariş gelecek. Bu 200 bin silahın yüzde 80-90'ının fabrikamızda yapılacağından eminim.

Genel Müdürlük tarafından silah fabrikasına üretim birinciliği plaketi verilmiştir. Bu, işçilerimizin sayesinde olmuştur. 20 bin siparişin son teslimatı olan 4 bin silahı bugün teslim ediyoruz. 2019 için 33 bin milli piyade tüfeği siparişi var. Dün de 500 MPT-55 teslim ettik. 38 bin de bu yıl içerisinde teslim edeceğiz."

Konuşmaların ardından 4 tır dolusu MPT-76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: AA