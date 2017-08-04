4 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ağrı ve Erzurum'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacak, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, koordinasyon toplantısı yapacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde doğalgaz temel atma törenine katılacak.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Muş'ta havalimanı yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- TÜİK, 2017 yılı Ocak-Mart dönemi (1. çeyrek) hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı reel efektif döviz kuru verisini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Filipinler'de Kamboçya, Brunei, Sri Lanka, Filipinler ve Singapur dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ağrı'da Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali açılış törenine katılacak, İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edecek, Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi'nin açılışını yapacak.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

- İlk gün Türk sporculardan Emre Zafer Barnes (100 metre elemeleri), Meryem Akdağ (1500 metre 1. tur) ve Polat Kemboi Arıkan (10 bin metre erkekler finali) piste çıkacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

3- A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

4- Merkez Hakem Kurulunun yaz dönemi semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

5- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak.