37 ilde eş zamanlı terör operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre polis, terör örgütünün, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'tan sonra yoğun eylem yapacağı bilgisine ulaştı.

Emniyet yetkilileri ayrıca, terör örgütünün üyelerine, daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin’de yapıldığı gibi silahlı eylemler gerçekleştirilmeleri talimatını verdiğini belirledi.

Bu tespitlerin ardından 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 834 kişi yakalandı.

Çok sayıda mühimmat ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.