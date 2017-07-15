"360 derece, karanlık gece" tırı Türkiye turunda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tır, Türkiye turuna çıktı.

Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "360 derece, karanlık gece" adlı tır, 81 ilde milyonlara ulaşacak.

Hain darbe girişimiyle ilgili görüntülerin saati saatine üç boyutlu ve harekete duyarlı şekilde hazırlandığı videolar, sanal gerçeklik gözlükleriyle ücretsiz izlenebilecek. İzleyiciler, 3D teknolojisi sayesinde yürüyerek gidebildikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebilecekler.

Tırı Ankara'daki tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret etmiş, sanal gözlüklerle 15 Temmuz'da yaşananları izlemişlerdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 15 Temmuz'u yaşatmak ve herkese anlatmak için çeşitli argümanlar kullanıldığını belirtti.

Yazıcı, "Genç nesillere bunu aktarabilmek için birçok yöntem kullanılıyor. Biz de yeni kuşakla gençliğin en çok kullandığı bilişim teknolojileri ile iletişim metotlarıyla iletişim kuralım dedik. Gençlerimize o anı, o günü sanal gerçeklik ve görüntülerle yaşatmak istedik." dedi.

Tırın 3-4 ayda kalabalık bir ekip tarafından hazırlandığına vurgu yapan Yazıcı, "Programlaması, ortamın hazırlanması, diğer görüntülerin çizilmesi ve düzenlenmesi, yürüyen bantla beraber bu görüntülerin senkronize edilmesi başlı başına bir işti. Anlatılmak istenen 15 Temmuz olunca bu tır ayrı bir hassasiyetle hazırlandı." ifadesini kullandı.

Yazıcı, 15 Temmuz'un teknoloji kullanılarak anlatılmasının özellikle gençler için cezbedici olduğuna söyledi.

15 Temmuz'daki halk direnişinin Fransız ihtilalinden çok daha büyük olduğunu kaydeden Yazıcı, "15 Temmuz, 1789 Fransız ihtilalinin önüne geçilecek kadar büyük bir halk direnişidir ve halk mücadelesidir. Bunu küçültmeye ve ufak göstermeye çalışanlara karşı yeni neslimize bu işin Fransız ihtilalinden bile çok daha büyük bir halk hareketi olduğunu ve böyle bir kalkışmanın halk tarafından bir tek alet kullanılmadan, çıplak elle önlendiğini anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.