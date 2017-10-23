'32 bin ton bitkisel atık yağ toplandı'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri dönüşüm alanında son dönemde önemli adımların atıldığını belirtti.

Bitkisel yağların geri dönüşümü konusunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığını, ekim ayı itibarıyla ülke genelinde 32 bin ton bitkisel atık yağın toplandığını açıklayan Öztürk, "Temiz Çevre Sağlıklı Hayat Projesi" kapsamında Türkiye genelinde 30 bin toplama noktası oluşturulduğunu belirtti.

Öztürk, kullanılmış bitkisel yağların lavaboya döküldüğünde, kanalizasyon borusu içerisinde diğer atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde tıkanıklıklara ve taşmalara neden olarak kanalizasyon sistemine ve arıtılması gereken atık yükünü arttırarak atık su arıtma tesislerine zarar vermekte ve bakım ve işletme maliyetini artırmaktadır. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, lavaboya dökülen bitkisel atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden olmaktadır. Bitkisel atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Atık yağlar toprağa döküldüğünde kirlenmelere neden olur."

30 bin noktaya atık yağ bidonu

Müsteşar Öztürk, okul, cami, muhtarlık ve toplu konut siteleri başta olmak üzere 30 bin noktaya atık yağ bidonları yerleştirildiğini, söz konusu yerlerin adreslerine "temizcevresagliklihayat.com" internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA